Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın İçin Rekor Değişim

Spot Elektrik Fiyatları Yükselişte

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 989 lira, en düşük 1889 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi Düşüşte

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında bugünkü işlem hacmi düne göre yüzde 6 azalarak 1 milyar 784 milyon 304 bin 688 lira oldu.

Fiyat Dağılımı ve Ortalama

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 989 lira, en düşük saat 04.00'te 1889 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Ayrıca, gün öncesi piyasanın aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 455 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 484 lira olarak kaydedildi.

Güncel Fiyatlar

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 77 liradan işlem gördü.