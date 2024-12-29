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Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın Üç Bin Lira!

Spot piyasada elektrik fiyatları güncellendi, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1424 lira 9 kuruş olacak.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 14:21
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın Üç Bin Lira!

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Güncellendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 9 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 39,6 artarak 1 milyar 585 milyon 501 bin 791 lira oldu.

Fiyat Detayları

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira olarak tespit edildi. Bu fiyat, 09.00, 10.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde geçerli olacak. Öte yandan, en düşük fiyat 02.001424 lira 9 kuruş olarak kaydedildi.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasanın aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 456 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 538 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Bugünün Verileri

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1000 lira olarak kaydedildi.

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