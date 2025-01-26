Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Yükselişte: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot piyasada elektrik fiyatları artık dikkat çekiyor! Yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1923 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, dünkü verilere kıyasla yüzde 28,23 artış göstererek 1 milyar 802 milyon 832 bin 968 lira seviyesine ulaştı.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 08.00, 09.00 ve 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira olarak tespit edilirken, en düşük fiyat ise 05.00'te 1923 lira 10 kuruş oldu.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 717 lira 22 kuruş; ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 730 lira 58 kuruş olarak hesaplandı.

Bugün spot piyasada, bir megavatsaat elektrik en yüksek 3 bin lira, en düşük 1225 lira 62 kuruş seviyesinden işlem gördü.