Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: 12.640 Lira ile Belirlendi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Düşüşte

Spot doğal gaz piyasasında dün belirlenen 1000 metreküp gazın referans fiyatı, 12 bin 640 lira olarak kaydedildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, piyasa işlem hacmi 3 milyon 664 bin 620 lira olarak gerçekleşti. Önceki gün bu rakam 9 milyon 360 bin 793 lira olarak açıklanmıştı.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatları

Dün yapılan ticarette gaz miktarı 290 bin metreküp olarak belirlenirken, piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alım fiyatı 13 bin 272 lira, satış fiyatı ise 12 bin 8 lira olarak açıklandı.

Türkiye'nin Doğal Gaz Girişi

Türkiye'nin doğal gaz girişi ise 233 milyon 154 bin 992 metreküp olarak gerçekleşti ve piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 233 milyon 158 bin 625 metreküp olarak kayıtlara geçti.