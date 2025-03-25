Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: 12 Bin 368 Lira

Doğal gaz fiyatları 1000 metreküp için 12 bin 368 lira oldu. İşlem hacmi 33 milyon 661 bin lira olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:18
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: 12 Bin 368 Lira

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 368 lira 21 kuruş olarak kaydedildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin açıkladığı verilere göre, piyasa işlem hacmi ise 33 milyon 661 bin 521 lira olarak gerçekleşti. Bu tutar, önceki gün 34 milyon 643 bin 250 lira olarak bildirilmişti.

Doğal Gaz Ticareti ve Piyasa Katılımcıları

Dün spot doğal gaz piyasasında ticaret miktarı 2 milyon 729 bin metreküp olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 986 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 749 lira 80 kuruş olarak kaydedildi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dünkü gün içerisinde 231 milyon 304 bin 268 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 229 milyon 404 bin 11 metreküp olarak not edildi.

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