Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün itibarıyla 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11.290 lira olarak kaydedildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ kapsamında yapılan açıklamaya göre, piyasanın işlem hacmi 2.980.560 lira olarak belirlendi. Bu rakam, bir önceki gün 18.428.853 lira idi.

Ticaret Miktarları ve Piyasa Verileri

Spot doğal gaz piyasasında işlem gören gaz miktarı ise 264.000 metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11.854,59 lira, satış fiyatı ise 10.725,50 lira olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 139.663.938 metreküp doğal gaz girişi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 141.466.738 metreküp olarak rapor edildi.