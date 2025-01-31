Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 341 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 20 milyon 562 bin 680 lira ile bir önceki günkü 25 milyon 72 bin 842 lira seviyesinin altında kaldı.

Piyasa Verileri

Spot doğal gaz piyasasında 1 milyon 668 bin metreküp gaz ticareti yapıldı. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 959 lira, satış fiyatı ise 11 bin 724 lira 81 kuruş olarak açıklandı.

Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 242 milyon 597 bin 572 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 242 milyon 330 bin 846 metreküp olarak kaydedildi.