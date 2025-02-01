Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi: 12.301,35 Lira

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi

Dün, spot doğal gaz piyasasında bin metreküp gazın referans fiyatı 12.301 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, toplam işlem hacmi 10 milyon 624 bin 748 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 20 milyon 562 bin 680 lira olarak gerçekleşmişti.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatlar

Dün, spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı 864 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı ise 12.916 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 11.686 lira 28 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye Doğal Gaz Girişi

Türkiye'ye, dün itibarıyla 246 milyon 862 bin 432 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 247 milyon 150 bin 180 metreküp olarak kayıtlara geçti.