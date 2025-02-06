Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Doğal Gaz Piyasasında Güncel Fiyatlar

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 750 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, toplam işlem hacmi 16 milyon 141 bin 522 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 14 milyon 498 bin 680 lira olarak gerçekleşmişti.

Piyasa Verileri

Dün, spot doğal gaz piyasasında ticaret edilen gaz miktarı 1 milyon 266 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 387 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 112 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye, dün 281 milyon 255 bin 960 metreküp doğal gaz girişi sağlarken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 281 milyon 349 bin 42 metreküp olarak kayıtlara geçti.