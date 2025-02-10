Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Güncellendi: 12.893,88 TL

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Güncellendi

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.893 lira 88 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bu süreç içerisinde toplam işlem hacmi 11 milyon 52 bin 245 lira olarak kaydedildi.

Önceki Günle Karşılaştırma

Bir önceki gün işlem hacmi 18 milyon 215 bin 610 lira seviyesindeyken, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın ticaret miktarı 856 bin metreküp oldu.

Piyasa Verileri

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13.538 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 12.249 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi

Türkiye'ye dün 264 milyon 365 bin 610 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı ise 264 milyon 800 bin 389 metreküp olarak kayıtlara geçti.