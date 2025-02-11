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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: Günlük Veriler Açıklandı

Spot doğal gaz fiyatları 12 bin 886 lira 2 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 11 milyon 610 bin lira oldu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:26
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: Günlük Veriler Açıklandı

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Güncelleniyor

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 886 lira 2 kuruş olarak belirlendi. Bu rakam, enerji piyasası için önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

İşlem Hacmi ve Gaz Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 610 bin 305 lira oldu. Bu, bir önceki gün kaydedilen 11 milyon 52 bin 245 liraya göre artış gösterdi.

Dün, gaz ticaret miktarı ise 901 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa Katılımcıları İçin Fiyatlar

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 530 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 241 lira 72 kuruş olarak açıklandı.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 301 milyon 421 bin 732 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 302 milyon 363 bin 261 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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