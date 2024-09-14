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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Ne Durumda?

Spot doğal gaz fiyatları ve piyasa verileri, güncel durumuyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:37
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Ne Durumda?

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Dün itibarıyla doğal gazın 1000 metreküpü için spot piyasada referans fiyatı 12,044.34 lira olarak belirlenmiştir.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin sağladığı verilere göre, önceki gün 27 milyon 501 bin 651 lira olan işlem hacmi, dün 27 milyon 46 bin 705 lira olarak kaydedilmiştir. Spot doğal gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 282 bin metreküp olarak gerçekleşmiştir.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12,646.56 lira, satış fiyatı ise 11,442.12 lira olarak belirlenmiştir.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye’ye dünkü süreçte toplam 119 milyon 381 bin 899 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 119 milyon 275 bin 893 metreküp olarak kayıtlara geçmiştir.

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