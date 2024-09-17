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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi

Doğal gaz fiyatları ve piyasa verileri hakkında güncel bilgiler.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 14:31
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Dün itibarıyla, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.078,91 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Türkiye Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin açıkladığı verilere göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13.436.119 lira oldu. Aynı gün, gaz ticaret miktarı 1.141.000 metreküp olarak kaydedildi.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12.682,86 lira, satış fiyatı ise 11.474,96 lira olarak tespit edildi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'nin doğal gaz girişi, dün toplamda 124.510.181 metreküp olurken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 99.579.357 metreküp olarak kaydedildi.

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