Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Açıklandı

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 718 lira 16 kuruş olarak belirlendi. Bu fiyat gün içinde doğal gaz ticareti için önemli bir referans oluşturdu.

İşlem Hacmi ve Gaz Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 9 milyon 529 bin 91 lira olarak kaydedildi. Bir önceki gün bu rakam 17 milyon 649 bin 365 lira olarak açıklanmıştı.

Dün ayrıca spot piyasada, gaz ticaret miktarı 759 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları için Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 354 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 82 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 192 milyon 962 bin 734 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 193 milyon 364 bin 542 metreküp olarak kayıtlara geçti.