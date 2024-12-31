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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artışı

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gaz fiyatı 12 bin 612 lira 28 kuruş oldu. İşlem hacmi 6,1 milyon liraya ulaştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:33
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artışı

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 612 lira 28 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 6 milyon 189 bin 138 lira oldu. Bu, önceki gün açıklanan 4 milyon 147 bin 696 liralık hacme göre önemli bir artış meydana geldi.

Gaz Ticaret Miktarı ve Dengeleme Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı ise 495 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 242 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 981 lira 67 kuruş olarak açıklandı.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün sağlanan doğal gaz girişi 250 milyon 987 bin 192 metreküp olarak gerçekleşti. Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 251 milyon 051 bin 522 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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