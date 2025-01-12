Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor: 12.930,91 TL

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.930,91 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 517 bin 208 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 3 milyon 448 bin 400 lira olarak gerçekleşmişti.

Azalan Gaz Miktarı ve Fiyatlar

Spot doğal gaz piyasasında, 272 bin metreküp gaz ticaret miktarı kaydedildi ve piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13.577 lira 46 kuruş, satış fiyatı ise 12.284 lira 36 kuruş olarak açıklandı.

Gaz Girişi ve Piyasa Arzı

Türkiye'ye dün toplam 232 milyon 835 bin 74 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 232 milyon 908 bin 413 metreküp olarak kayıtlara geçti.