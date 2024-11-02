Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Doğal Gaz Piyasasında Güncel Veriler

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 425 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Gaz Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin açıkladığı verilere göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 358 bin 295 lira oldu. Bu, önceki gün ile karşılaştırıldığında belirgin bir artışı gösteriyor; zira önceki gün işlem hacmi 5 milyon 705 bin 2 lira olarak kaydedilmişti.

Piyasa Katılımcıları İçin Fiyatlar

Güncel piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 47 lira 11 kuruş olarak belirlenirken, satış fiyatı 11 bin 804 lira 53 kuruş olarak kaydedildi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 170 milyon 134 bin 873 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Aynı gün piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 170 milyon 194 bin 53 metreküp olarak rapor edildi.