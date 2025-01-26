DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.734.853,16 0,3%

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Dün spot doğal gaz piyasasında 1.000 metreküp gazın fiyatı 12.471,48 TL olarak belirlenirken, işlem hacmi 14 milyon TL'yi aştı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:37
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Dün, spot doğal gaz piyasasında bin metreküp gazın referans fiyatı 12.471 lira 48 kuruş olarak belirlendi. Bu, enerji piyasasında önemli bir gösterge olarak dikkat çekiyor.

İşlem Hacmi Artıyor

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 14 milyon 554 bin 256 lira oldu. Bir önceki gün bu rakam 12 milyon 34 bin 300 lira olarak gerçekleşmişti.

Gaz Ticaret Miktarı ve Alım-Satım Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında, bin metreküp doğal gaz ticaret miktarı 1 milyon 167 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13.095 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 11.847 lira 91 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye Gaz Girişi

Türkiye'ye dün 241 milyon 93 bin 349 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 241 milyon 122 bin 349 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor
2
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Yükselişte: En Yüksek 3 Bin Lira
3
GÖKTÜRK-Y Projesi'nin İncelemesi: Yeni Uzay Gözlem Uydu Sistemi Geliyor
4
Ticaret Bakanı Bolat, Dünya Gümrük Günü'nü Kutladı
5
MÜSİAD Azerbaycan ve Rabitabank'tan İslami Bankacılığa Destek Anlaşması
6
İngiltere'den Ekonomik Büyümeyi Hızlandıracak Yapay Zeka Eylem Planı
7
Altın Fiyatları Düşüyor: Kilogramı 3 Milyon 35 Bin Liraya Geriledi

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler