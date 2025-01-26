Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Dün, spot doğal gaz piyasasında bin metreküp gazın referans fiyatı 12.471 lira 48 kuruş olarak belirlendi. Bu, enerji piyasasında önemli bir gösterge olarak dikkat çekiyor.

İşlem Hacmi Artıyor

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 14 milyon 554 bin 256 lira oldu. Bir önceki gün bu rakam 12 milyon 34 bin 300 lira olarak gerçekleşmişti.

Gaz Ticaret Miktarı ve Alım-Satım Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında, bin metreküp doğal gaz ticaret miktarı 1 milyon 167 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13.095 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 11.847 lira 91 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye Gaz Girişi

Türkiye'ye dün 241 milyon 93 bin 349 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 241 milyon 122 bin 349 metreküp olarak kayıtlara geçti.