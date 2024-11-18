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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp referans fiyatı 12,100 lira, işlem hacmi ise 8 milyon lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:28
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 100 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bu değer, piyasa katılımcıları için önemli bir gösterge teşkil ediyor.

Dün gerçekleştirilen işlem hacmi ise 8 milyon 45 bin 400 lira seviyesine ulaştı. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 392 bin 414 lira olarak kaydedilmişti. Görülen bu artış, piyasanın dinamiklerinin değiştiğini ortaya koyuyor.

Söz konusu piyasada, doğal gaz ticaret miktarı 666 bin metreküp oldu. Dengeleme gazı alış fiyatı ise 12 bin 705 lira, satış fiyatı ise 11 bin 495 lira olarak belirlendi.

Buna ek olarak, Türkiye'ye dün 208 milyon 114 bin 966 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 208 milyon 136 bin 324 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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