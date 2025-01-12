Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1424 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi Yüzde 1,7 Arttı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,7 artarak 1 milyar 677 milyon 567 bin 517 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 3 bin lira, en düşük saat 03.00'te 1424 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 386 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 453 lira 68 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 994 lira, en düşük 1405 lira 51 kuruş seviyelerinden işlem gördü.