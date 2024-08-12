Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3.000 lira, en düşük 2.063 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. verilerine dayanarak, elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık %10,5 artış göstererek 1 milyar 884 milyon 613 bin 455 lira seviyesine ulaştı.

Fiyat Analizi

Gün öncesi piyasa verilerine göre, elektrik fiyatları belirli saat dilimlerinde değişiklik göstermektedir. Yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, 17.00 - 21.00 saatleri arasında en yüksek 3.000 lira olarak kaydedilirken, en düşük fiyat 07.00’de 2.063 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.658 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.679 lira 94 kuruş olarak kayıt altına alındı.

Bugünkü Elektrik Fiyatları

Bugün itibarıyla spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3.000 lira, en düşük 1.851 lira 2 kuruş seviyelerinde tespit edildi.