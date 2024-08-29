Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1850 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar, Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır.

İşlem Hacmi Düşüş Gösterdi

Bugün itibarıyla, spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi, düne göre yaklaşık yüzde 14,5 azalarak 1 milyar 600 milyon 459 bin 537 lira olarak kaydedildi.

Fiyat Tespit Süreci

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 18.00-21.00 saatleri ve saat 00.00'da 3 bin lira, en düşük ise saat 12.00'de 1850 lira olarak tespit edildi. Aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 513 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 518 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Bugünkü Fiyatlar

Spot piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak tespit edilmiştir.