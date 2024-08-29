Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için elektrik fiyatları, en yüksek 3 bin lira, en düşük 1850 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi yüzde 14,5 azaldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:06
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1850 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar, Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır.

İşlem Hacmi Düşüş Gösterdi

Bugün itibarıyla, spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi, düne göre yaklaşık yüzde 14,5 azalarak 1 milyar 600 milyon 459 bin 537 lira olarak kaydedildi.

Fiyat Tespit Süreci

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 18.00-21.00 saatleri ve saat 00.00'da 3 bin lira, en düşük ise saat 12.00'de 1850 lira olarak tespit edildi. Aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 513 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 518 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Bugünkü Fiyatlar

Spot piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak tespit edilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar