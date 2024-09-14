Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 770 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Fiyat Ortalamaları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık %20,60 azalarak 1 milyar 262 milyon 80 bin 663 lira seviyesinde gerçekleşti.

Fıat Dalgalanmaları

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek olarak saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin lira, en düşük olarak saat 12.00'de 770 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasadaki bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 100 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 112 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Güncel Durum

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek olarak 3 bin lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş seviyesinde belirlendi.