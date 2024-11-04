Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Yarının elektrik fiyatları, spot piyasada belirlendi. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1049 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.

İşlem Hacmi ve Fiyat Değişiklikleri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre %0,05 azalarak 1 milyar 386 milyon 490 bin 899 lira olarak gerçekleşti.

Fiyat Analizi

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı; yarın için en yüksek saat 08.00 ve 17.00'de 3 bin lira, en düşük ise 12.00'de 1049 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Ayrıca, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 383 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 307 lira 45 kuruş olarak tespit edilmiştir.

Bugünkü Fiyatlar

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 1409 lira 10 kuruş olarak belirlenmiştir.