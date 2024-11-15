Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi: Yarın En Yüksek 3 Bin Lira

Spot piyasada elektrik fiyatları, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1732 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık %17,15 azalarak 1 milyar 336 milyon 744 bin 543 lira oldu.

Gün Öncesi Fiyat Analizi

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektrikte en yüksek fiyat, saat 18:00'de 3 bin lira, en düşük fiyat ise saat 12:00'de 1732 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Ayrıca, megavatsaat elektrik için aritmetik ortalama fiyat 2 bin 351 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 372 lira 50 kuruş olarak kaydedildi.

Bugünkü Piyasa Verileri

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatları yine dikkat çekti; en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 194 lira olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.