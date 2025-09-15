Spot piyasada elektrik fiyatları: En yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş

Gün öncesi piyasada yarın için megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1000 lira; işlem hacmi 1 milyar 954 milyon 154 bin 230 lira oldu.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:31
Spot piyasada elektrik fiyatları: En yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş

Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,3 azalarak 1 milyar 954 milyon 154 bin 230 lira olarak gerçekleşti.

Fiyatların saat bazlı dağılımı ve ortalamalar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00'da 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 899 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 912 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bugün kaydedilen en yüksek ve en düşük fiyatlar ise 3 bin 399 lira 1 kuruş ve 1443 lira 59 kuruş olarak bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin Ekonomisinde Yavaşlama: Kötü Veriler Sonrası Ek Tedbir Beklentisi
2
Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları: Ocak-Ağustos Harcama 8 trilyon 891 milyar 201 milyon lira
3
Seranit, Bakü'deki 100 bin m² lojistikle Rusya ve Orta Asya pazarına açılıyor
4
Brent petrol 67,82 dolara geriledi — Piyasalar savaş ve vergilere odaklandı
5
İstanbul Serbest Piyasa: Dolar 40,8920 — Avro 47,8670
6
Merkezi Yönetim Bütçesi Temmuzda 23 Milyar 862 Milyon TL Açık Verdi
7
Genç Çiftçi Elif Erüst, Yenilebilir Menekşelerin Raf Ömrünü 30 Güne Çıkardı

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü