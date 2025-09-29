Spot piyasada elektrik fiyatları: En yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 99 kuruş

Piyasa Özeti

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Saatlik Fiyatlar

Spot piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,5 azalarak 1 milyar 999 milyon 912 bin 550 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için 08.00, 09.00 ve 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, 12.00'de 1719 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Ortalama Fiyatlar ve Bugünkü Kayıtlar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 26 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 33 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1901 lira olarak kayıtlara geçti.