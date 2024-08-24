Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Güncellendi

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Fiyat Analizi

Bugün, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 19,2 oranında bir azalma göstererek 1 milyar 363 milyon 690 bin 234 lira olarak kaydedildi.

Gün öncesi piyasada ise, en yüksek fiyatların 19.00 ve 20.00 saatlerinde 3 bin lira olarak tespit edildiği görüldü. En düşük fiyat ise 12.00'de 500 lira 1 kuruş olarak gerçekleşti.

Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 217 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 238 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Bugün spot piyasadaki fiyatlar ise en yüksek 3 bin lira, en düşük 1894 lira 97 kuruş olarak kaydedildi.