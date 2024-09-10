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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Güncellendi

Elektrik fiyatları yarın için 3 bin lirayı buldu, işlem hacmi ise düştü.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:17
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Güncellendi

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1856 lira 97 kuruş olarak kaydedildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün bir önceki güne göre yaklaşık %5,2 oranında azalarak 1 milyar 694 milyon 6 bin 234 lira seviyesine geriledi.

Fiyat Değişimleri ve Saatlik Veriler

Gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin fiyat aralığı dikkat çekiyor. 17.00-21.00 saatleri arasında fiyat en yüksek 3 bin lira olurken, saat 12.00'de en düşük fiyat 1856 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasa verileri doğrultusunda bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 490 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 500 lira 68 kuruş olarak belirlenmiştir.

Son Durum

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 1 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, piyasanın dinamik yapısını ve fiyat dalgalanmalarının yaşandığını göstermektedir.

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