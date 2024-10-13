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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Güncellendi

Spot piyasada elektrik fiyatları, en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1999 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 14:35
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Güncellendi

Spot Piyasada Güncel Elektrik Fiyatları

Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak açıklandı. Enerji Piyasaları Verimlilik Organizasyonu (EPVO) verilerine göre, bugünkü işlem hacmi dünden itibaren yaklaşık %31,6 artış göstererek 1 milyar 552 milyon 392 bin 522 lira seviyesine ulaştı.

Zaman Dilimlerine Göre Fiyatlar

Gün öncesi piyasada, elektrik fiyatları 08:00, 09:00 ve 16:00-19:00 saatleri için en yüksek 3 bin lira olarak belirlenirken, en düşük fiyatlar ise 04:00 ve 12:00 için 1999 lira 98 kuruş şeklinde tespit edildi.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalamalar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 576 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 602 lira 5 kuruş olarak hesaplandı.

Bugün için de elektrik fiyatları, en yüksek 3 bin lira, en düşük 300 lira 1 kuruş olarak belirlenmiştir.

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