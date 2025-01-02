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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın İçin En Yüksek 3 Bin Lira

Spot piyasa elektrik fiyatları, yarın için 3 bin lira ile 1424 lira 10 kuruş arasında belirlendi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:21
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın İçin En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı 3 bin lira ile 1424 lira 10 kuruş arasında belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından açıklanan verilere göre, elektrik fiyatlarının dalgalanması dikkat çekiyor.

İşlem Hacmi Düşüşte

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün bir önceki güne göre yaklaşık %8,16 azalarak 1 milyar 523 milyon 830 bin 832 lira oldu. Bu durum, piyasa katılımcıları için önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Fiyat Analizi

Gün öncesi piyasada, yarın için belirlenen fiyatlar 08:00 ve 09:00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük fiyat ise 12:00-13:00 aralığında 1424 lira 10 kuruş olarak kayıt altına alındı. Aritmetik ortalama fiyat ise 2 bin 381 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 408 lira 58 kuruş olarak gerçekleşti.

Günün Fiyatları

Bugün için belirlenen spot piyasada elektrik fiyatları ise en yüksek 3 bin, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

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