Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarına En Yüksek 3 bin 395 lira 1 kuruş

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarına Açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 3 bin 395 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 1811 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, düne göre yüzde 7,7 artışla 2 milyar 127 milyon 179 bin 125 lira olarak gerçekleşti.

Gün Öncesi Piyasa ve Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00'de ve 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 395 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1811 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada aritmetik ortalama fiyat 3 bin 67 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 3 bin 71 lira 88 kuruş oldu.

Bugünün Kayıtları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 395 lira, en düşük 1643 lira 60 kuruş olarak kayıtlara geçti.