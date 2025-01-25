Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yüksek ve Düşük Sınırlar Belirlendi

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Güncellendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1225 lira 62 kuruş olarak belirlenmiştir.

İşlem Hacminde Düşüş

Bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, dünkü verilerine göre %19 azalışla 1 milyar 405 milyon 881 bin 866 lira olarak kaydedildi. Bu durum, piyasanın dinamiklerini etkilemeye devam etmektedir.

Fiyat Analizleri

Gün öncesi piyasada, megavatsaat elektriğin fiyatı 17.00-21.00 saatleri arasında 3 bin lira seviyelerine ulaşırken, en düşük fiyat 12.00'de 1225 lira 62 kuruş olarak tespit edilmiştir. Gün öncesi piyasadaki bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 458 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 453 lira 67 kuruş olmuştur.

Bugünkü Fiyat Verileri

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektrik, en yüksek 3 bin lira ve en düşük 2 bin 144 lira 98 kuruş seviyelerinden işlem görmüştür. Elektrik fiyatlarının dalgalanması, enerji tüketicileri ve üreticileri açısından önem taşımakta.