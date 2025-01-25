DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.727.346,03 0,66%

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yüksek ve Düşük Sınırlar Belirlendi

Spot piyasada yarın için elektriğin megavatsaat fiyatı en yüksek 3 bin, en düşük ise 1225 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:35
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yüksek ve Düşük Sınırlar Belirlendi

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Güncellendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1225 lira 62 kuruş olarak belirlenmiştir.

İşlem Hacminde Düşüş

Bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, dünkü verilerine göre %19 azalışla 1 milyar 405 milyon 881 bin 866 lira olarak kaydedildi. Bu durum, piyasanın dinamiklerini etkilemeye devam etmektedir.

Fiyat Analizleri

Gün öncesi piyasada, megavatsaat elektriğin fiyatı 17.00-21.00 saatleri arasında 3 bin lira seviyelerine ulaşırken, en düşük fiyat 12.00'de 1225 lira 62 kuruş olarak tespit edilmiştir. Gün öncesi piyasadaki bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 458 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 453 lira 67 kuruş olmuştur.

Bugünkü Fiyat Verileri

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektrik, en yüksek 3 bin lira ve en düşük 2 bin 144 lira 98 kuruş seviyelerinden işlem görmüştür. Elektrik fiyatlarının dalgalanması, enerji tüketicileri ve üreticileri açısından önem taşımakta.

İLGİLİ HABERLER

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MÜSİAD Azerbaycan ve Rabitabank'tan İslami Bankacılığa Destek Anlaşması
2
Kapalıçarşı'daki Altın Fiyatları ve Yabancı Para Birimlerinde Son Durum
3
Ticaret Bakanı Bolat, Kasım Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi: Açık 42,8 Milyar Dolar Geriledi
4
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yüksek ve Düşük Sınırlar Belirlendi
5
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi
6
Elazığ-Harput İl Yolu Açılışı: Ulaşımda Dev Adım
7
Bebe çocuk konfeksiyonu sektörü 2025'i toparlanma yılı olarak görüyor

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!