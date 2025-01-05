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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseldi: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik fiyatları, yarın için en yüksek 3 bin lira olarak belirlendi. İşlem hacmi de %15,6 arttı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 14:26
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseldi: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 71 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre %15,6 artarak 1 milyar 764 milyon 303 bin 600 lira oldu.

Gün Öncesi Piyasa Fiyatları

Yarın için gün öncesi piyasa verilerine göre, 1 megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek saat 08.00, 09.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük ise 05.00'te 2 bin 71 lira olarak tespit edildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 602 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 635 lira 99 kuruş olarak hesaplandı.

Bugünkü Elektrik Fiyatları

Bugün itibarıyla spot piyasada 1 megavatsaat elektrik, en yüksek 2 bin 989 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 76 lira 99 kuruş üzerinden işlem gördü.

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