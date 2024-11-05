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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot piyasada elektriğin fiyatı önemli artışlar gösterdi; en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1423 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 14:36
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1423 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacminde Artış

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından yayımlanan verilere göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün önceki güne göre yaklaşık yüzde 6,8 oranında artış göstererek 1 milyar 481 milyon 433 bin 922 lira seviyesine ulaştı.

Gün Öncesi Piyasa Verileri

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı için belirlenen veriler şöyle:

  • Yüksek Fiyat: 3 bin lira (08.00 ve 17.00-18.00 saatlerinde)
  • Düşük Fiyat: 1423 lira 60 kuruş (12.00'de)

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 416 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 442 lira 40 kuruş olarak kaydedildi.

Bugünkü Fiyat Durumu

Bugün itibarıyla, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1049 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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