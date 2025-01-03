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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Düşük 1.799,98 Lira!

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın en yüksek 3.000 lira, en düşük 1.799,98 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:53
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Düşük 1.799,98 Lira!

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik ticareti hacmi de dikkat çekici bir artış gösterdi.

İşlem Hacminde Artış

Bugün, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 4,9 artarak 1 milyar 598 milyon 962 bin 264 lira seviyesine ulaştı. Bu durum, piyasalardaki hareketliliğin ve talebin arttığını gösteriyor.

Gün Öncesi Fiyat Analizi

Gün öncesi yapılan değerlendirmelerde, 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için 17.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin lira olarak belirlenirken, en düşük fiyat 04.00 saatinde 1799 lira 98 kuruş olarak kaydedildi.

Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasada, 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 498 lira 65 kuruş olarak belirlenirken, ağırlıklı ortalama fiyat 2 bin 523 lira 16 kuruş olarak hesaplandı. Bugün spot piyasada işlem gören elektrik fiyatları ise en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1424 lira 10 kuruş düzeyinde gerçekleşti.

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