Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Yüksek 2.990 Lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarının Belirlenmesi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2.990 lira, en düşük 1.799 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan verilere göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre %1 azalış göstererek 1 milyar 711 milyon 607 bin 707 lira oldu.

Fiyatların Saatlik Dağılımı

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için belirli saatlerde şöyle tespit edildi:

En yüksek fiyat: 17.00'de, 2.990 lira

17.00'de, En düşük fiyat: 06.00 ve 12.00'de, 1.799 lira 98 kuruş

Fiyatların Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalaması

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.435 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.455 lira 84 kuruş olarak hesaplandı.

Günlük Değişim

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik, en yüksek 3.000 lira, en düşük 1.874 lira 99 kuruş seviyelerinden işlem gördü.