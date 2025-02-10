Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Yüksek Fiyat 2.991 Lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2.991 lira 10 kuruş, en düşük 2.000 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacminde Artış

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,1 artış göstererek 1 milyar 955 milyon 674 bin 495 lira oldu.

Fiyat Analizi

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek saat 09.00'da 2.991 lira 10 kuruş, en düşük ise saat 03.00 ve 04.00'te 2.000 lira olarak tespit edildi. Aritmetik ortalama fiyat 2.673 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2.711 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik, en yüksek 2.990 lira, en düşük 1.875 lira seviyelerinden işlem gördü.