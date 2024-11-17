Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor: Yarının Fiyatları Açıklandı

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için belirlenen değerlerle dikkat çekiyor. En yüksek fiyat 3 bin lira, en düşük fiyat ise 2 bin lira 145 kuruş olarak tespit edildi.

İşlem Hacminde Önemli Artış

Bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık %35,3 artarak 1 milyar 681 milyon 650 bin 915 lira olarak kaydedildi.

Fiyatların Saatlik Dağılımı

Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatları, saat dilimlerine göre farklılık gösterecek. En yüksek fiyat 09.00-11.00 ve 13.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira olarak belirlenirken, en düşük fiyat 02.00 ve 03.00 saatlerinde 2 bin lira 145 kuruş oldu.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasada elektrik fiyatlarının aritmetik ortalaması 2 bin 748 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalaması ise 2 bin 788 lira 72 kuruş olarak kaydedildi.

Bugünkü Fiyatlar

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 900 lira, en düşük 1.732 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.