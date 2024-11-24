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Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma: En Yüksek 3 Bin Lira!

Spot piyasada elektrik fiyatları, bir megavatsaat için yarın 3 bin lira en yüksek, 1799 lira 98 kuruş en düşük seviyede belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 14:37
Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma: En Yüksek 3 Bin Lira!

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasa yerine göre yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak kaydedildi.

İşlem Hacminde Önemli Artış

Elektrik spot piyasasında bugün işlem hacmi, düne göre yaklaşık yüzde 59,3 oranında artarak 1 milyar 628 milyon 292 bin 271 lira oldu.

Fiyatların Saatlik Dağılımı

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı; en yüksek saatlerde, yani 08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 18.00 ve 20.00'de tespit edilen 3 bin lira, en düşük ise 07.00'de belirlenen 1799 lira 98 kuruş oldu.

Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 568 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 601 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Bugünkü Fiyatlar

Bugün için belli olan elektrik fiyatları ise, en yüksek 2 bin 896 lira 96 kuruş, en düşük 1000 lira olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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