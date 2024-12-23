DOLAR
35,22 -0,04%
EURO
36,7 -0,03%
ALTIN
2.961,49 0,23%
BITCOIN
3.377.542,55 -0,41%

Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot piyasalarda bir megavatsaat için en yüksek fiyat 3 bin lira, en düşük fiyat ise 1424 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 14:34
Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Güncellendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 9 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'den alınan verilere göre, elektrik piyasasında işlem hacmi, dün ile karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 1,92 azalarak 1 milyar 567 milyon 304 bin 963 lira oldu.

Fiyat Dağılımı ve Ortalama Değerler

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 03.00'te 1424 lira 9 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 400 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 470 lira 31 kuruş olarak hesaplandı.

Bugünkü Piyasa Performansı

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira olarak belirlendi. Bu fiyat dalgalanmaları, enerji sektöründeki gelişmelerin yakın takibini gerektiriyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akbank müşterisi olmak yetiyor! 70.000 TL ödeme alabilirsiniz
2
Brent Petrolün Varil Fiyatı 72,88 Dolar: Piyasa Trendleri ve Etkileyen Faktörler
3
Honda ve Nissan'dan Tarihi Birleşme Hamlesi: Dünyanın Üçüncü Büyük Otomobil Üreticisi Olacaklar
4
Çinli Kaishan Group İzmir'de Kompresör Üretimi İçin Yatırım Yapıyor
5
Dolar/TL'de Yükseliş Devam Ediyor
6
Otomobil almak için son şans kapıda! O tarihten itibaren 700 bin TL birden uçacak
7
TCMB, TL Depo Alım İhaleleri Düzenledi: Faiz Oranları Belirlendi

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek