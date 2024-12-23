Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Güncellendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 9 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'den alınan verilere göre, elektrik piyasasında işlem hacmi, dün ile karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 1,92 azalarak 1 milyar 567 milyon 304 bin 963 lira oldu.

Fiyat Dağılımı ve Ortalama Değerler

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 03.00'te 1424 lira 9 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 400 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 470 lira 31 kuruş olarak hesaplandı.

Bugünkü Piyasa Performansı

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira olarak belirlendi. Bu fiyat dalgalanmaları, enerji sektöründeki gelişmelerin yakın takibini gerektiriyor.