Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Dalgalanmalar

Elektrik Piyasasında Fiyat Analizi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 944 lira 78 kuruş, en düşük 170 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugüne göre yaklaşık %38 azalarak 963 milyon 424 bin 826 lira oldu.

Fiyatların Saatlik Dağılımı

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00 itibarıyla 2 bin 944 lira 78 kuruş, en düşük ise saat 12.00'de 170 lira olarak tespit edildi.

Ortalama Fiyatlar

Bu bağlamda, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1843 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1858 lira 54 kuruş olarak kaydedildi.

Dün İle Bugünün Karşılaştırması

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1425 lira olarak belirlendi. Bu veriler, enerji sektöründeki dalgalanmaların devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.