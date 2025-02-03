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Spot Piyasalarda Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Spot doğal gaz fiyatları dün 12 bin 458 lira 28 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise azalıyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:41
Spot Piyasalarda Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Spot Piyasalarda Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 458 lira 28 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 557 bin 950 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 13 milyon 396 bin 200 lira olarak gerçekleşmişti.

Gaz Ticaret Miktarı ve Piyasa Katılımcıları İçin Fiyatlandırma

Dün itibarıyla spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı 1 milyon 8 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 81 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 835 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye’ye Doğal Gaz Girişi

Türkiye'ye dün 241 milyon 179 bin 327 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 241 milyon 342 bin 522 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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