Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarının elektrik fiyatları enerji sektöründe önemli bir gündem maddesi oluşturdu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2.990 lira, en düşük ise 1.500 lira olarak kaydedildi. Bu bilgiler, Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır.

İşlem Hacmi ve Aritmetik Fiyatlar

Bugün yapılan işlemler, önceki güne göre yaklaşık %47,4 artış göstererek toplamda 1 milyar 552 milyon 631 bin 712 lira seviyesine ulaştı. Gün öncesi piyasasında, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.365 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.385 lira 81 kuruş oldu.

Gün İçindeki Fiyat Değişiklikleri

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 2.799 lira 99 kuruş ve en düşük 504 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Fiyatların sabit kalıp kalmayacağı ise piyasada merakla bekleniyor.