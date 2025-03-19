Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 2.949,99 Lira

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 2.949,99 lira olarak belirlenirken, en düşük fiyat 1.619 lira oldu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:16
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 2.949,99 Lira

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Açıklandı

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 2.949 lira 99 kuruş, en düşük 1.619 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, %6,2 artarak 1 milyar 526 milyon 689 bin 244 lira oldu.

Fiyatların Saatlere Göre Dağılımı

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 08.00, 09.00, 20.00 ve 21.00 saatlerinde 2.949 lira 99 kuruş olarak tespit edilirken, en düşük fiyat 03.00

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.349 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.365 lira 68 kuruş oldu.

Bugün, spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 2.949 lira 99 kuruş, en düşük 1.499 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de Şubat'ta Elektrik Tüketimi Yüzde 8,6 Arttı
2
Rekabet Kurulu'ndan Eczacıbaşı Monrol'ün Curium International'a Devrine Koşullu İzin
3
Emekli maaşı 10.000-12.000-15.000 TL olanlar dikkat! 4A 4B 4C'liler için duyuruldu
4
Bu fiyatlar araba sattırır! Araç muayene ücretleri değişti: İşte yeni tarife
5
TCMB Güncel Döviz Kurları: 15.30 Raporu
6
AB'de Saatlik İş Gücü Maliyeti Yüzde 4,3 Arttı
7
ABD'de Mortgage Faizleri 9 Hafta Sonra Yükseldi

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL