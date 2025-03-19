Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 2.949,99 Lira

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Açıklandı
Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 2.949 lira 99 kuruş, en düşük 1.619 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 08.00, 09.00, 20.00 ve 21.00 saatlerinde 2.949 lira 99 kuruş olarak tespit edilirken, en düşük fiyat 03.00 Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.349 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.365 lira 68 kuruş oldu. Bugün, spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 2.949 lira 99 kuruş, en düşük 1.499 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.
Fiyatların Saatlere Göre Dağılımı
Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 08.00, 09.00, 20.00 ve 21.00 saatlerinde 2.949 lira 99 kuruş olarak tespit edilirken, en düşük fiyat 03.00 Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.349 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.365 lira 68 kuruş oldu. Bugün, spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 2.949 lira 99 kuruş, en düşük 1.499 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.349 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.365 lira 68 kuruş oldu.
Bugün, spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 2.949 lira 99 kuruş, en düşük 1.499 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.