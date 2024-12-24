DOLAR
35,25 0,01%
EURO
36,78 -0,39%
ALTIN
2.963,31 -0,27%
BITCOIN
3.320.212,76 -0,8%

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot piyasada elektrik fiyatları, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:19
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot piyasada elektrik fiyatları, yarın için kritik seviyelerde belirlendi. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1750 lira 1 kuruş olarak kaydedildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün dünde oranla yaklaşık %0,13 azalarak 1 milyar 565 milyon 243 bin 720 lira olarak gerçekleşti.

Fiyat ve Zaman Dilimleri

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için belirlenen en yüksek değerler saat 08.00-09.00 ile saat 17.00'de 3 bin lira olurken, en düşük değer saat 23.00'te 1750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 439 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 470 lira 93 kuruş olarak ifade edildi.

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı ise en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 9 kuruş olarak belirlenmiş durumda.

İLGİLİ HABERLER

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Kasım'da Yıllık %49,5 Arttı
2
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3 Bin Lira
3
BOTAŞ'tan Dolandırıcılık Uyarısı: İhtiyaç Duyulan Taleplere İtibar Edilmeyin
4
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları Artıyor, BIST 100 Yüzde 0,21 Yükseldi
5
Antalya Turist Sayısı 13,5 Milyonu Geçti
6
Bakan Şimşek, Enflasyon ve Ekonomi Değerlendirmelerini IICEC Konferansı'nda Açıkladı
7
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarısında Yükseldi

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!