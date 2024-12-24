Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot piyasada elektrik fiyatları, yarın için kritik seviyelerde belirlendi. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1750 lira 1 kuruş olarak kaydedildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün dünde oranla yaklaşık %0,13 azalarak 1 milyar 565 milyon 243 bin 720 lira olarak gerçekleşti.

Fiyat ve Zaman Dilimleri

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için belirlenen en yüksek değerler saat 08.00-09.00 ile saat 17.00'de 3 bin lira olurken, en düşük değer saat 23.00'te 1750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 439 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 470 lira 93 kuruş olarak ifade edildi.

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı ise en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 9 kuruş olarak belirlenmiş durumda.