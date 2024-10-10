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Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Güncellendi

Spot piyasada elektrik fiyatları, yarın için 3 bin lira ile 1.000 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:32
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Güncellendi

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları

Yarının elektrik fiyatları spot piyasada belirgin farklar göstermeye devam ediyor. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3.000 lira, en düşük ise 1.000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacminde Düşüş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugünkü işlem hacmi, düne göre yaklaşık %1,4 oranında azalarak 1 milyar 469 milyon 252 bin 657 lira olarak kaydedildi.

Gün Öncesi Piyasa Fiyatları

Bununla birlikte, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3.000 lira, en düşük ise 12.00'de 1.000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasalarda bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.479 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.493 lira 3 kuruş olarak hesaplandı.

Spot piyasada bugün için belirlenen en yüksek fiyat 3.000 lira iken, en düşük fiyat 1.000 lira olarak kayıtlara geçti.

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