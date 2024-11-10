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Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Rekor Kırıyor

Spot piyasalarda elektrik fiyatları yarın için 3 bin liraya kadar yükseldi. İşlem hacmi ise yüzde 41,5 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 14:21
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Rekor Kırıyor

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Artış Gösteriyor

Gelecek gün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Bu durum, enerji piyasasında fiyat dalgalanmalarının devam ettiğini gösteriyor.

İşlem Hacmi Yükseliyor

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık %41,5 artış göstererek 1 milyar 597 milyon 776 bin 884 lira seviyesine ulaştı.

Gün Öncesi Piyasa Analizi

Gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için 08.00, 09.00 ve 15.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük ise 06.00 ve 07.00 saatlerinde 1649 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Aritmetik ortalama fiyat 2 bin 594 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 635 lira 90 kuruş oldu.

Bugünkü Fiyatlandırma Durumu

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 930 lira, en düşük ise 1343 lira olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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