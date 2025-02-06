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Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Tırmanıyor: En Yüksek 2.990 Lira

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2.990 lira, en düşük 1.999 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:23
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Tırmanıyor: En Yüksek 2.990 Lira

Elektrik Fiyatlarında Dikkat Çeken Artışlar

Spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için belirlenen en yüksek değer 2.990 lira 1 kuruş olarak kaydedilirken, en düşük fiyat 1.999 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi Yükseliyor

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre %2,7 artış göstererek 1 milyar 858 milyon 120 bin 88 lira olarak gerçekleşti.

Fiyatların Saat Bazında Dağılımı

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı saat dilimlerine göre de değişim göstermektedir; en yüksek fiyat 09:00'da 2.990 lira 1 kuruş, en düşük fiyat ise 04:00'te 1.999 lira 98 kuruş olarak kaydedilmiştir.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.591 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.624 lira 13 kuruş olarak hesaplanmıştır.

Bugünkü İşlem Gözlemleri

Spot piyasada bugün bir megavatsaat elektrik, en yüksek 2.950 lira, en düşük 1.874 lira 99 kuruş fiyatla işlem gördü.

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