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Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatlarında Son Durum: Yüksek ve Düşük Kayıtları Açıklandı

Spot piyasada yarın için elektrik fiyatları 3 bin lira en yüksek, 2 bin 174 lira 34 kuruş en düşük seviyede belirlendi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:29
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatlarında Son Durum: Yüksek ve Düşük Kayıtları Açıklandı

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bireysel işlem yapacaklar için, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 2 bin 174 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

İşlem Hacmi ve Fiyat Değişiklikleri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 1,14 azalarak 1 milyar 662 milyon 487 bin 4 lira oldu.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 14.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira olarak belirlenmişken, bu fiyatın en düşük seviyesi ise 12.00'de 2 bin 174 lira 34 kuruş olarak kaydedildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 753 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 769 lira 6 kuruş olarak hesaplandı.

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin sonuçları ise en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 145 lira olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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